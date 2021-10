Campinense-PB terá novo presidente em novembro – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 27 (AFI) – No mês de novembro, o Campinense, tradicional equipe de Campina Grande (PB), fundada em 2015, terá novo presidente. A Raposa realiza suas eleições dia 21, e segundo informou o clube, se inscreveu uma chapa, que tem como presidente, Danilo Leite Maia.

Completam a chapa: Lenin Correia Sales (vice), Rômulo de Freitas Farias (Departamento de Futebol), Ítalo Ricardo R. de Souza (Departamento de Administração e Finanças), e ainda Felipe Araújo Lima (Departamento de Patrimônio).

A chapa conta ainda com seis membros do Conselho Fiscal Benedita de Lourdes Alexandrino, Henrique do Nascimento Silva, Jair Carlos da Silva Patrimonial, Jakies Sterwart Alves Tomaz, Marcos de Queiroz Torreão Patrimonial, Júlio Cesar da Cruz Silva. A chapa tem ainda 47 conselheiros. As informações são de William de Paiva, presidente da comissão eleitoral do clube.

A nova diretoria rubronegra substitui ao atual presidente Phelipe Cordeiro que assumiu o cargo eleito em 2020 ao lado de Cláudio Leôncio (vice-presidente), Felipe Lima (diretor de patrimônio), Rômulo Farias (diretor de futebol) e Tiago Pontes (diretor financeiro).