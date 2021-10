Campinense-PB viaja com uma baixa para enfrentar o Atlético-CE – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 21 (AFI) – O Campinense-PB treinou forte durante a semana e nesta quinta-feira já viajou para Fortaleza onde fica concentrado para o primeiro jogo das semifinais do Brasileiro Série D, marcada para este sábado, 15h, em Horizonte-CE, contra o Atlético-CE. O segundo duelo valendo vaga na final é dia 31, no Amigão, em Campina Grande-PB. Na fase anterior, o time paraibano eliminou o América-RN, nos pênaltis, depois de 0 a 0 no tempo normal.

DESFALQUE

Para essa partida o técnico Ranielle Ribeiro não terá o capitão Rafinha, com lesão no joelho. Segundo o DM do Campinense, o volante ficará de fora, no mínimo, 45 dias e, portanto, está fora da Série D.

Em 2021, o volante marcou um gol em 31 jogos pelo clube. O jogador se lesionou na partida diante do América, nesta semana. Segundo o DM do clube, Rafinha teve uma luxação patelar, contusão de ligamento no joelho esquerdo. Joílson deve ser seu substituto.

ESCALAÇÃO

O provável Campinense-PB para a partida de sábado diante do Atlético-CE deve ser: Mauro Iguatu, Felipinho, Michel Bennech, Itallo e Filipe Ramon; Joílson, Serginho Paulista e Marcelinho; Fábio Lima, Marcos Nunes e Anselmo.