Campinense-PB volta aos treinos pensando no Atlético-CE – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 20 (AFI) – O Campinense-PB voltou aos treinamentos visando as partidas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D, diante do Atlético-CE. O primeiro jogo da Raposa será sábado, às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte-CE. O grupo comandado pelo treinador Ranielle Ribeiro, treinou na tarde desta terça-feira (19), no Estádio Renatão, e iniciou a preparação para o jogo deste sábado.

COMO FOI

Todo o plantel trabalhou forte após dois dias de folga e da celebração do acesso para a Série C de 2022, obtida nos jogos contra o América-RN, com um duplo 0 a 0 e 4 a 2 nos pênaltis. Os treinos focaram na força e resistência dos atletas. No DM da Raposa, o volante Rafinha não treinou e segue em recuperação; o centroavante Fabio Lima teve indisposição intestinal, enquanto os meio-campistas Marcelinho (meia) e Patrick (volante) não treinaram com dores musculares.

NÚMEROS

O clube celebra os números na temporada: acesso à Série C de 2022; vaga na Copa do Brasil de 2022; vaga na Copa do Nordeste 2022. Até agora foram 30 jogos em 2021, com 13 vitórias, 14 empates, 3 derrotas, e quase e 60% de aproveitamento.