Campinense-PB x Atlético-CE – Após empate, quem avança à grande final da Série D? – Futebol Interior

​Campina Grande, PB, 29 (AFI) – Será conhecido na tarde deste sábado (30), o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Série D. Jogam às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, Campinense e Atlético Cearense.

No primeiro jogo, realizado Horizonte-CE, sábado passado, Raposa e Àguia Precabura empataram por 1 a 1, gols de Dudu Itapajé, aos seis minutos do segundo tempo, para o time cearense, e Vitinho aos 20 do segundo tempo para a equipe paraibana.

Em caso de novo empate a decisão irá para as cobranças de pênaltis. O ganhador pega na final quem se classificar de ABC x Aparecidense, que jogam neste domingo (31),no Frasqueirão, em Natal – O time goiano vencer em casa o primeiro jogo por 4 a 2.

FASES ANTERIORES

Nas quartas, o Campinense acabou eliminando o América-RN com dois empates por 0 a 0 e vencendo nos penais, 4 a 2; enquanto isso o Atlético passu pela Ferroviária com dois empates, 0 a 0 e 1 a 1, e vitória nos penais, 4 a 3.

Nas oitavas, o Atlético acabou passando pelo Paragominas, 2 a 0 e 1 a 2; enquanto o Campinense superou o Guarany de Sobral, 2 a 1 e 2 a 0.

Na segunda fase, enquanto o Campinense eliminou o Sergipe, 2 a 2 e 1 a 1, 4 a 2 no penais, o Atlético cearense passou pelo juazeirense, 1 a 1, 0 a 0 e 5 a 3 nas cobranças de pênalti.

Na primeira fase, coincidentemente, ambos estiveram no mesmo grupo (3), e o Campinense foi o segundo colocado com 25 pontos em 14 jogos com sete vitórias, quatro empates e três derrotas 23 gols marcados e 12 sofridos; enquanto isso, Atlético foi o quarto colocado com 21 pontos em 14 jogos, seis vitórias e três empates e cinco derrotas, 22 gols marcados e 20 sofridos.

RAIMUNDINHO

O técnico do Atlético, Raimundo Wagner, destacou na semana que seu time tem todas condições de trazer a vaga na partida da volta,em Campina Grande: “Vamos jogar com muita concentração.

“Queremos decidir o título e jogamos por isso; não estamos satisfeitos apenas com a acesso. Vamos enfrentar (fora de casa), um time que tem posse de bola e bom volume de jogo, mas nosso time já . Provamos que temos condições de fazer um bom jogo lá e sair com a vaga”, disse.

Lembrando que o Atlético venceu fora de casa três desafios: Paragominas-PA, Juazeirense-BA e Ferroviária. O treinador deve manter possivelmente a mesma base do jogo em Horizonte

RANIELE

O treinador do Campinense, Raniele Ribeiro, falou na antevéspera da partida. Sobre o jogo o treinador atleticano disse que, espera um jogo muito difícil em Campina Grande, mas que seu time está pronto e preparado.

“Não podemos relaxar em momento algum nesta decisão, se quisermos chega à final. Nossa meta e vencer e nos credenciarmos a disputar o título. Vamos sempre buscar um desempenho melhor que foi em relação ao jogo anterior. Temos de ter mais aplicação que o time deles que é uma equipe forte, para buscar essa vaga”, disse o treinador que acredita ser um jogo mais estudado, pelo menos no seu início.

Raniele também faz mistério sobre o time mas também não se espera grandes mudanças em relação ao onze que jogou a primeira partida.