Cantora e compositora Kall Medrado lança ‘Pare Now’, com forte influência da black music

A cantora e compositora baiana Kall Medrado acaba de lançar a faixa “Pare Now”, lançamento do selo Alma Music, da gravadora Midas Music, nesta sexta-feira (1). Dona de uma voz potente, a artista ganhou um espaço especial no coração dos brasileiros ao participar do reality show “The Voice Brasil”, em 2014, sendo uma figura importante no cenário da black music e eletrônica.

“Pare Now” é uma composição de Kall, em parceria com Antonio Eudi e faz parte do seu próximo EP, “Agora Sou Eu”. “É uma música que fala de amor, paixão… O amor pode ser expressado de diversas formas, nesse caso trabalhamos muito no amor do relacionamento e o amor próprio”, conta Kall.

“O clipe mostra um pouco do que eu vivi, o que eu passei e toda a minha história. Dentro do clipe vão ter as máscaras do teatro que eu tirei foto na minha formatura em 2017, vai ter o vestido do The Voice, que foi um divisor de águas na minha carreira. Sou muito ligada nos sinais, não deixaria escapar esse momento. Dentro do clipe, além das vestimentas, tem também muitos elementos da minha cidade, do meu Estado, que estão entrelaçados a à minha cultura, minhas raízes, sem perder o romantismo, com um toque latino e sensual, muito bem explorado pelo Guilherme Camargo (diretor do clipe)”, afirma a artista.