Cantora Maya lança novo single em parceria com A Travestis

Latinidade foi a palavra de inspiração do novo single da cantora e compositora Maya, que vem apostando na influência do PagoTrap. Intitulada de ‘Violenta’, o novo single vem cheio de referências à cultura do continente, além, é claro, de ser embalada pela sensualidade e pegada latina.

A nova música será divulgada no próximo dia 22 de outubro, às 0h00, em todas as plataformas digitais. Ela conta com a parceria de uma das maiores cantoras do pagode baiano e referência travesti no Brasil, Tertuliana Lustosa, mais conhecida como A Travestis. Quem assina a produção e beat do novo single é Eocross e a mix, master e direção vocal por Rodrigo Ruchell.

O clipe, que foi gravado em um restaurante temático de Salvador, será lançado no dia seguinte (23), às 12h, abordando o empoderamento feminino, expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero, a exemplo de tomar poder sobre si e ser dona de si.