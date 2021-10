Capital-DF busca inovação no marketing para disputar Candangão 2022 – Futebol Interior

Brasília, DF, 26 (AFI) – O Capital, clube-empresa do Distrito Federal, vem buscando alternativas para as disputas do Campeonato Distrital da próxima temporada, inovando na forma de buscar parceiros comerciais.

Esse ano, a equipe fez boa campanha e manteve a base para 2022, inclusive renovando com o treinador Rogério Mancini e sua comissão técnica.

NOVO EXECUTIVO DE FUTEBOL

A novidade foi a contratação de Francisco Elísio, que fará função dupla, atuando como executivo de futebol e buscando parceiros comerciais:-

“Juntamente com o diretor de futebol do clube, Roberto Patu, estamos bem adiantados em relação a formação da equipe. Queremos fazer uma campanha, com o objetivo de chegar às finais e ter um calendário nacional”, explica Francisco Elísio.

PLANO DE MARKETING DIFERENTE PARA CAPITAL

Para buscar recursos econômicos, o Capital inovou e criou um plano de investimentos, com os investidores participando das receitas obtidas.

“É um projeto diferente, onde o investidor participa diretamente das receitas como lucros nas vendas de direitos financeiros de atletas, rendas de jogos e cotas de televisão e patrocínio. Dentro do que estamos planejando, existe uma expectativa positiva para 2022”, reforça Francisco Elísio.

Quem vier a investir, participará das receitas, como rendas, patrocinadores, possível vaga para Copa do Brasil, venda de atletas, enfim o investidor pode ter um retorno na sua aplicação financeira durante o ano de 2022.