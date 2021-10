Capital-DF investe em executivo conhecido e ex-zagueiro da Seleção Brasileira – Futebol Interior

Brasília, DF, 08 (AFI) – O Capital, equipe do Distrito Federal, anunciou nesta semana seu planejamento para a temporada 2022, confirmando a contratação do executivo de futebol Francisco Elísio e do treinador Rogério Mancini, além de anunciar a chegada do veterano zagueiro Émerson, que será a principal atração da equipe.

A ideia do Capital é crescer dentro do Distrito Federal, começando a buscar espaço em nível nacional, conquistando uma vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023.

“A proposta de ser um time para lutar pelo título e buscar agregar para o crescimento ainda maior desta equipe na próxima temporada. Isso é uma grande motivação nesta nova atuação no futebol do Distrito Federal”, avalia Francisco Elísio.

Com passagens por várias equipes do Brasil, como Atlético-GO, Vila Nova-GO, e Sampaio Corrê-MA, onde foi campeão da Copa do Nordeste em 2018. Francisco Elísio também exercerá funções no marketing do Capital.

VETERANO ZAGUEIRO ÉMERSON SERÁ A ATRAÇÃO DENTRO DE CAMPO

Além da contratação de Rogério Mancini e Francisco Elísio, a atração dentro de campo será o veterano zagueiro Émerson, de 38 anos e que jogou em várias equipes como Gama-DF, Guarani, Flamengo, Atlético Mineiro, Coritiba-PR, Avaí-SC, entre outros e que chegou até a ser convocado para a Seleção Brasileira.