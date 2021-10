Capítulo de hoje: Comendador põe fim no plano de Maurílio

Sem querer, Bruna (Kiria Malheiros) escuta uma conversa entre Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e Danielle (Maria Ribeiro) que a deixa bem assustada. Primeiro, a garota descobre que o namorado da sua mãe está com os pedaços do diamante rosa de José Alfredo (Alexandre Nero). Segundo, ela percebe que o mau-caráter vigia tudo o que se passa na empresa do comendador.