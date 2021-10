CAPS Penedo realiza ação alusiva ao Outubro Rosa

DECOM PMP

Em decorrência do Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e tratamento precoce do câncer de mama, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), órgão da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo, realizou um evento especial para funcionária e usuárias.

A ação ocorrida nesta sexta-feira (21) contou com sessão de embelezamento feminino, palestra com psicóloga, enfermeira e assistente social que destacaram a importância do tema, porém sem descuidarem da saúde mental, que é o foco principal do CAPS.

Além disso, o evento contou com o depoimento da paciente oncológica Janeide Lima Queiroz, que afirmou ter descoberto a doença em 2011 e que, graças ao diagnóstico precoce, hoje se encontra 99% recuperada por meio do tratamento realizado e cirurgia indicada para seu caso, destacando que quando mais cedo a doença é descoberta, mais chance há de recuperação.

A diretora do CAPS Isabel Leite destacou a necessidade de todas as mulheres em fazer o autoexame e também a mamografia, exame preventivo referente ao câncer de mama que salva muitas vidas quando diagnosticado precocemente.

“É muito importante que as mulheres se valorizem e cuidem da saúde. Nós que fazemos o CAPS estaremos durante todo esse mês com atividades referentes ao Outubro Rosa, momento de conscientização e prevenção, contando agora com um novo endereço na Rodovia Joaquim Gonçalves, sempre visando o melhor atendimento para nossos usuários”, destacou a diretora do CAPS Penedo.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- fotógrafo Decom PMP