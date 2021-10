Carla Diaz se irrita com colega de elenco e desabafa: ‘Brincadeira tem limite’

Carla Diaz se irritou com uma postagem feita no Twitter pelo colega de elenco dos filmes ‘A Menina que Matou os Pais’ e ‘O Menino que Matou meus Pais’, Léo Bittencourt. Após uma piada considerada de mau gosto do ator, Carla desabafou.

Léo, que interpretou um dos irmãos Cravinhos em O Menino que Matou os Meus Pais, publicou uma paródia do pôster oficial do longa metragem com a seguinte mensagem: “Topa Tudo Por Bucet*” e desagradou a atriz.

“Brincadeira tem limite! Hoje me senti muito desrespeitada como mulher e profissional. Não vou me calar, chega! Inclusive vou fazer uma limpa por aqui. Sempre me pedem para vir no Twitter, mas toda vez é um caos, discórdia e falta de respeito com o próximo. Não compactuo com isso”, escreveu a atriz como resposta à brincadeira de seu colega.

Após a crítica de Carla, Léo respondeu pedindo desculpas. “Do fundo do meu coração, jamais imaginei que isso pudesse ser ofensivo. Eu não tenho nada a fazer além de pedir desculpa, ouvir e não repetir. Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas.”