Carlinhos Bala dá soco em rival e é expulso em jogo da Série A2 do PE; Íbis perde a primeira – Futebol Interior

Recife, PE, 09 (AFI) – Carlinhos Bala, aquele mesmo, com passagens por Náutico, Sport e Cruzeiro foi expulso neste sábado por dar um soco em seu adversário. A confusão ocorreu na vitória do Barreiros por 1 a 0 para cima do Caruaru, no estádio Lacerdão, pela sexta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Pernambucano.

Carlinhos Bala, que repensou a aposentadoria para jogar pelo Barreiros, perdeu a cabeça e acabou agredindo Henrique, do Caruaru. Além da dupla, o técnico do time do Caruaru, Thyago Marcolino foi expulso por reclamação durante a confusão.

Carlinhos Bala é expulso em jogo do Pernambucano. Foto: Eduardo Travassos

Antes de ser expulso, Carlinhos Bala deu bel assistência para Hyago marcar o único gol da partida, que deixou o Barreiros ainda vivo na briga pelo acesso á elite do futebol pernambucano.

MAIS JOGOS

Ainda neste sábado, o Íbis, líder do Grupo A, perdeu a primeira. A derrota foi diante do Ipojuca, em pleno Ademir Cunha. Já o Centro Limoeirense fez 5 a 2 no Cabense. Por fim, o América bateu o Atlético por 1 a 0.

Na tabela de classificação, o Íbis lidera, com 11 pontos, seguido por Ferroviário, América e Ipojuca, todos com oito.

Pelo Grupo B, o Petrolina fez 5 a 0 no Pesqueira. Na terça, o 1º de Maio fez 2 a 1 no Ypiranga.

A vitória levou o Petrolina para a primeira posição, com 11 pontos. Ypiranga e Caruaru têm dez. 1º de Maio soma nove. Em quinto, o Barreiros soma sete.

Confira os resultados da sexta rodada:

Cabense 2 x 5 Centro Limoeirense

Ibis 0 x 1 Ipojuca

Atlético 0 x 1 América

1º de Maio 2 x 1 Ypiranga

Petrolina 5 x 0 Pesqueira

Caruaru 0 x 1 Barreiros