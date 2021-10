Carlinhos Maia é criticado após presentear afilhado de 2 meses com iPhone

Carlinhos Maia mostrou no Instagram nesta segunda-feira (11) o presente que deu para seu afilhado Miguel, de apenas dois meses: um iPhone. O ‘agradou’ chocou muitos internautas que criticaram o humorista pela ação.

“Você, que é padrinho, trouxe o quê para o Miguel?”, questionou a mãe do garoto, antes da entrega. “Um iPhone. Assim ele cresce e já tem [um celular]”, disse Carlinhos, tirando o aparelho da caixa.

Emilly, mãe de Miguel, ficou surpresa com o presente. Aos risos, Carlinhos justificou: “Não sei mais o que dar não. Tá ótimo. Vai segurando. Com 18 anos já vai estar tudo ok. Não tenho o que comprar e não tenho o que dar de criança. Dei uma sapato um dia desses que vale por todos os aniversários. Quando ele fizer 20 anos dou mais presente”, brincou.