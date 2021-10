O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, foi internado às pressas nesta quarta-feira (20). A assessoria de imprensa do SBT informou que o apresentador de ‘A Praça É Nossa’ irá se submeter ao cateterismo para tratar uma arritmia cardíaca leve.

O artista está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Enquanto isso, as gravações do programa humorístico, que aconteceriam nesta quarta, foram suspensas.