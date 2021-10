Carnaval de São Paulo abre venda de ingressos no próximo dia 20; conheça valores

O tradicional Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo já tem os valores dos ingressos para 2022 definidos. As vendas iniciam no dia 20 de outubro. O evento acontecem de 25 a 28 de fevereiro, além do Desfile das Campeãs no dia 5 de março. Os valores variam por setor, modalidade e dia de desfile, com os preços para o grupo especial a partir de R$ 90,00 para arquibancada.

A retomada dos preparativos para os Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo no Sambódromo do Anhembi em 2022 foi autorizada pela Prefeitura de São Paulo no dia 15 de setembro, após meses de estudos sobre a viabilidade do evento. A realização dos desfiles, no entanto, está condicionada ao andamento da imunização na capital paulista e à autorização dos órgãos de saúde, além da adequação aos protocolos sanitários vigentes no correspondente período.