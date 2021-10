Carrefour abre vagas de emprego para pessoas negras; saiba mais

Os selecionados receberão um salário inicial de R$ 7.500 e benefícios. O programa, chamado de Talentos do Futuro 2021: Liderança Negra, faz parte do conjunto de ações em prol da diversidade racial com o qual a companhia varejista se comprometeu após o assassinato do cidadão negro João Alberto Silveira Freitas nas dependências de uma loja do Carrefour em Porto Alegre em 19 de novembro do ano passado, na véspera do Dia da Consciência Negra.