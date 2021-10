Carro é destruído após incendiar na Av. Menino Marcelo; vídeo

Um veículo ficou totalmente destruído após incendiar em um trecho da Avenida Menino Marcelo, na manhã deste domingo (17) no bairro da Serraria. As causas do acidente não foram determinadas. Os bombeiros foram acionados por volta das 8h30 e, segundo a assessoria da corporação, foram encaminhadas três viaturas, entre elas o autobomba-tanque, e o…

Um veículo ficou totalmente destruído após incendiar em um trecho da Avenida Menino Marcelo, na manhã deste domingo (17) no bairro da Serraria. As causas do acidente não foram determinadas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 8h30 e, segundo a assessoria da corporação, foram encaminhadas três viaturas, entre elas o autobomba-tanque, e o fogo foi debelado com água. Não houve registro de feridos.

O trânsito ficou lento na região, no sentido Serraria/Tabuleiro. Agentes de trânsito também estão no local desviando o fluxo dos veículos.