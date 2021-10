Cartão de crédito Mercado Pago: Veja como solicitar!

Segundo uma pesquisa feita pela MCKinsey & Company, o que a maioria dos consumidores esperam de um cartão de crédito é a anuidade zero. A pesquisa também mostrou que outros fatores importantes na hora da escolha do cartão de crédito são: programa de fidelidade, aplicativo simples e serviço eficiente de atendimento ao cliente.

Nesse sentido, o Mercado Pago conta com um cartão de crédito sem anuidade e com muito mais funcionalidades. A empresa também promete cumprir com todos os outros fatores apresentados na pesquisa.

O cartão de crédito Mercado Pago possibilita que o cliente realize parcelas de até 18 vezes sem juros através da plataforma Mercado Livre, além de ganhar o dobro de pontos no programa de recompensas Mercado Pontos.



Além disso, o usuário conta com benefícios exclusivos da bandeira Visa Gold, como proteção de preço, proteção de compra e outros serviços e seguros, assim como acesso ao programa Vai de Visa.

Como obter o cartão de crédito Mercado Pago?

Para conseguir obter o cartão de crédito do Mercado Pago é preciso entrar em uma lista de espera. Segundo a empresa, isso é necessário para que o processo seja feito de forma estruturada, sem prejudicar a qualidade do serviço.

Sendo assim, confira a seguir o passo a passo para entrar na lista de espera do cartão de crédito Mercado Pago:

Realize o login em sua conta do Mercado Pago; Em seguida, selecione a opção “Cartão Mercado Pago”; Agora, vá na aba “Quero ter a função crédito no meu cartão”; Por fim, basta clicar em “Quero entrar na lista de espera”.

Deste modo, você já estará na fila de espera para obter seu cartão, só basta aguardar. O Mercado Pago entra em contato com os clientes via e-mail ou pelo aplicativo da empresa para notificar sobre a liberação. É importante ressaltar que não é possível solicitar o cartão de crédito sem possuir previamente o cartão de débito virtual.

Além disso, a empresa informa que pode haver demora para dar notícias sobre a solicitação, pois o cartão está em fase de lançamento. Após a aprovação, você já pode utilizar o cartão e todas suas funcionalidades.

Dúvidas sobre o cartão

Muitas dúvidas podem surgir com relação ao cartão de crédito Mercado Pago. Sendo assim, confira a seguir algumas dicas para a utilização do produto.

Como desbloquear?

Após a entrega do cartão, é necessário realizar seu desbloqueio, que pode ser feito de acordo com os passos a seguir:

No aplicativo Mercado Pago, entre em “Cartão Mercado Pago”; Em seguida, vá na opção “Desbloqueie seu cartão e use agora”; Agora, escaneie ou digite os números do código QR que estão no verso do cartão; Por fim, basta criar uma senha, válida para as funções crédito e débito.

Como aumentar o limite?

A solicitação para aumentar o limite do cartão só estará disponível em breve, porém existem dicas que podem contribuir para aumentá-lo automaticamente. primeiro, é sempre vantajoso pagar a fatura antes da data de vencimento, assim como ter gastos consideráveis no cartão de crédito Mercado Pago. Por fim, você também pode fazer a portabilidade do seu salário para a empresa.