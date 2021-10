Cartão do Bolsa do Povo já pode ser desbloqueado pelo site do programa 

Os participantes do benefício Bolsa Povo contam com mais uma atualização no portal oficial da medida. Desde o dia 1º de outubro, os 180 mil beneficiários que já possuem o cartão do programa poderão realizar o desbloqueio de forma remota. Isto é, sem a necessidade de ligar para a Central de Atendimento. Assim, até o final deste ano, haverá a distribuição de mais de 500 mil cartões aos participantes do programa social do estado de São Paulo.

Além disso, estima-se que cerca de dois milhões de cidadãos residentes em São Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade social sejam amparados pela medida. Portanto, o programa já é considerado como o maior programa social já desenvolvido no estado.

Atualmente fazem parte do programa Bolsa Povo os benefícios da Secretaria de Desenvolvimento Social:

Vale Gás

SP Acolhe

Ação Jovem

Renda Cidadã

Prospera Família

Ademais, o programa também reúne iniciativas de outras pastas como:

Bolsa Talento Esportivo

Via Rápida

Bolsa Trabalho

Novotec Expresso

Bolsa do Povo Educação e Estudantes

Centro Paula Souza

Bolsa Empreendedor

Auxílio Moradia

Acolhe Saúde

Como ficou a organização dos cartões?

Desde o mês de agosto, a Prodesp passou a efetuar o envio de cartões pré-pagos aos participantes. Trata-se da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, ou seja, principal responsável pela operação do programa. Esta movimentação, portanto, terá a finalidade de facilitar o acesso aos valores.

Assim, o cartão poderá ser utilizado da mesma maneira que um cartão de débito convencional. Ademais, o mesmo também possibilita a realização de saques em qualquer posto de atendimento e caixas eletrônicos do Banco do Brasil.

Contudo, o cidadão que ainda não possui seu cartão também poderá receber a quantia do Bolsa Povo através de um voucher de recebimento. Para realizar o processo, então, o interessado deverá acessar a área restrita disponível no portal do benefício.

Beneficiários recebem seus cartões bloqueados

Com o objetivo de amenizar os impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19, algumas gestões estaduais, como a do estado de São Paulo, vêm se mobilizando com a criação de programas sociais para a população vulnerável.

Em São Paulo, o pagamento do Vale Gás já vem sendo liberado por meio de um cartão magnético. No entanto, muitos participantes da medida ainda possuem dúvidas de como desbloquear e acessar os valores do programa.

Nesse sentido, todas as famílias aptas em participar do benefício recebem através dos Correios o cartão do Bolsa do Povo, medida que possui vários outros programas sociais, inclusive o Vale Gás. Os cartões são utilizados para que o repasse do dos recursos financeiros se destinem à aquisição do produto.

O cartão possibilita o saque da quantia ou a realização da compra através da função débito. Porém, por medida de segurança, o beneficiário recebe o cartão bloqueado.

Como efetuar o desbloqueio do meu cartão Vale Gás?

Primeiramente, é importante lembrar que o desbloqueio pode ocorrer em diferentes plataformas. Assim, este pode se dar através de:

Ligação telefônica gratuita à Central de Atendimento no número 0800 7979 800.

Conversa pelo aplicativo Whatsapp no número (011) 98714-2645.

Área restrita do site do Bolsa Povo.

Ademais, o procedimento poderá ser realizado em qualquer dia da semana e também em qualquer hora. Para isso, somente será necessário que o participante informe o preencha seu Número de Identificação Social (NIS) e o CPF.

Como realizar o cadastro no site Bolsa do Povo?

Primeiramente, para ter acesso aos serviços que o site Bolsa do Povo oferece, será necessário que o participante informe os seguintes dados:

CPF;

RG;

Nome completo;

Endereço completo e CEP;

E-mail;

Data de nascimento;

Telefone de contato.

Após o preenchimento destes campos, então, será necessário que o interessado crie uma senha para ter acesso a todos os serviços. Em seguida, este deve verificar cada benefício que compõe o programa, além dos critérios de participação para realizar sua inscrição.

Como sacar a quantia do programa?

Os cidadãos que participam do Vale Gás do Estado de São Paulo poderão sacar os valores creditados logo após o desbloqueio de seu cartão. Portanto, depois de desbloquear o cartão, todos os beneficiários receberão um número de protocolo e uma senha.

De posse destes dados, o cidadão poderá se dirigir a qualquer agência física ou caixa eletrônico do banco do Brasil e efetuar a retirada do dinheiro.

Calendário de pagamento

Existem dois calendários de pagamento do Vale Gás. Isso ocorre pois o benefício, inicialmente, começou a ser pago somente na região metropolitana e na capital do estado. Somente após um mês a liberação ocorreu para os demais municípios de São Paulo.

Desse modo, quem possui direito ao benefício e reside em cidades vizinhas e na capital recebem primeiro. Os depósitos sempre acontecerão no dia 20 de cada mês, de acordo com o calendário abaixo:



SP e região metropolitana

Os pagamentos das duas primeiras parcelas já aconteceram, dessa forma, os beneficiários que já tinham inscrição receberão a terceira e última parcela neste mês. Segue o calendário:

1ª parcela: 20 de julho;

2ª parcela: 20 de setembro;

3ª parcela: 20 de outubro.

Demais regiões do estado

Este grupo, no entanto, começou a receber em setembro, restando, ainda, duas parcelas da seguinte maneira:

1ª parcela: 20 de setembro;

2ª parcela: 20 de outubro;

3ª parcela: 20 de novembro.

Programa Vale Gás

O Vale Gás é um programa de transferência de renda criado pela gestão estadual de São Paulo. Este, então, possui o objetivo de auxiliar a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social na aquisição do botijão de gás de 13 kg.

O programa irá beneficiar famílias com inscrição no CadÚnico até 14 de maio de 2021 e que possuam seu cadastro ativo e atualizado pelo menos nos últimos 24 meses. Além disso, famílias que não possuem acesso ao Programa Bolsa Família, com renda familiar de até R$ 178 por pessoa também serão contempladas pelo benefício.

Assim, o programa Vale Gás fornecerá aos inscritos uma quantia total de R$ 300, paga por meio de três parcelas mensais de R$ 100.

É importante frisar que não é necessário realizar nenhuma inscrição para participar da medida, já que o programa utilizará os dados já disponíveis no Cadastro Único do Governo Federal.

As famílias interessadas poderão realizar a consulta sobre sua situação em relação ao benéfico através do portal www.bolsadopovo.sp.gov.br.