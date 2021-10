Cartão Prato Cheio de R$ 250 é liberado

Uma nova distribuição do Cartão Prato Cheio começou nesta quarta-feira, 27, em Brasília (DF). A ação realizada juntamente com o Banco de Brasília (BRB), prevê contemplar 29.346 famílias com parcelas de R$ 250.

Veja também: NOVO benefício de R$ 1.000; veja quem terá direito via INSS

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), os beneficiários devem acessar o site do programa para consultar o local em que receberão o cartão. O acesso é realizado com o número do CPF e a data de nascimento.

Com isso, os contemplados devem comparecer no endereço indicado e na data determinada. Vale ressaltar que o cronograma de distribuição segue a ordem alfabética para evitar aglomerações e otimizar a entrega do cartão.

Calendário de distribuição do Cartão Prato Cheio

A ferramenta só será entregue ao responsável familiar nas datas que indicam a inicial de seu nome. Veja:

Quarta-feira, 27: iniciais do nome de A a D

Quinta-feira, 28: iniciais do nome de E a I

Sexta-feira, 29: iniciais do nome de J a L

Segunda-feira, 1º: iniciais do nome de M a P

Quarta-feira, 3: iniciais do nome de Q a Z

Detalhes do programa

O Cartão Prato Cheio do Distrito Federal vem sendo acessado pela população de direito desde o início da semana. As parcelas de R$ 250 devem beneficiar 38.187 cidadãos com direito a ferramenta.

Embora a quantia já tenha sido liberada, o crédito pode demorar mais alguns dias para ser debitado em conta devido a alguns trâmites burocráticos. No mais, esse repasse corresponde a sexta parcela do benefício para alguns cidadãos, que deverão atualizar os dados o quanto antes em um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Porém, a renovação dos dados deve ser previamente agendada através do número 156 ou pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas, para receber o benefício é necessário ter uma renda mensal familiar igual ou inferior a um salário mínimo, além de ter inscrição do CadÚnico ou no Sistema de Informação da Sedes.