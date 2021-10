Cartola renuncia e carro doado pela CBF vira caso de polícia no Treze – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 22 (AFI) – Mesmo fora de competições oficiais, o clima nos bastidores do Treze FC, esteve quentíssimo nesta sexta-feira. Pela manhã, João Paiva, vice e presidente interino renunciou ao cargo e mais à tarde um Boletim de Ocorrência foi feito por conta da venda de um carro para pagar supostas dívidas.



CARRO DOADO

Este carro doado pela CBF em 2020, quando da participação do clube na Série C do Brasileiro, já deu no que falar. Um Cronos, automóvel de luxo, da linha FIAT.

Como o clube devia cerca de R$ 400 mil para um empresário, o conselho deliberativo aceitou a decisão da diretoria de vender o automóvel por um preço abaixo do seu valor real, que seria de R$ 80 mil. Teria sido vendido por R$ 60 mil, porém, apenas R$ 50 mil entrou no caixa do clube.

Mesmo assim, o empresário credor acusa o ex-presidente de caloteiro. Por isso, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o clube pela venda do carro recebido como doação. Curiosamente é a segunda vez que um BO é feito em cima deste carro.

CARTOLAS FORA

Walter Júnior está afastado da presidência do Treze por não ter pago uma taxa inferior a R$ 5 mil reais à CBF referentes às taxas de arbitragem. Na sexta-feira, o vice João Paiva, entregou o cargo ao Conselho Deliberativo do clube. Paiva havia assumido o Galo há cerca de 20 dias.



Quebrado, o Treze acumula dívidas milionárias e jogadores que passaram pela equipe em 2021 reclama de até um ano de salários atrasados. Para 2022, o alvinegro está fora das competições nacionais e regionais e só disputará o Campeonato Paraibano no primeiro semestre. O futuro do clube é incerto.

João Paiva renunciou

SEM CALENDÁRIO

Rebaixado ano passado da Série C do Brasileiro, o Treze disputou a Série D nesta temporada, porém, sem sucesso. Agora ficou sem calendário nacional em 2022, quando vai apenas disputar o Campeonato Paraibano. A queda técnica foi acompanhada também pela crise financeira.