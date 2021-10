Casa cheia! Focado em manter liderança da Série C, torcida do Manaus esgota 12 mil ingressos em 48h – Futebol Interior

Manaus, AM, 16 (AFI) – Depois de longos 584 dias, o Manaus irá reencontrar seu torcedor nas arquibancadas da Arena da Amazônia neste domingo (17) em um momento crucial na briga pelo acesso na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Focado em manter a liderança do Grupo D, o Gavião do Norte recebe o Ypiranga-RS, às 16h e boa parte dos 14 mil ingressos que foram colocados à disposição já foram vendidos.

Isso porque, na ultima parcial de ingressos divulgada pela diretoria do Manaus, na noite de sexta-feira (15), já haviam sido vendidos 12 mil ingressos. Os outros dois mil estão sendo comercializados neste sábado, em dois pontos de venda: Loja do Manaus FC e na bilheteria do Amadeu Teixeira.

“Chegamos aos 12.000 mil que estarão domingo na luta contra o Ypiranga!”, avisou o Gavião do Norte nas redes sociais. Atualmente, o Manaus lidera o Grupo D e quer ficar cada vez mais próximo do acesso.

PROTOCOLOS PARA ENTRADA

– Comprovar na entrada do estádio o ciclo vacinal completo (duas doses ou dose única), através de carteirinha de vacinação ou comprovante de conectsus

– uso de máscara de acordo com as especificações da Anvisa

– seguir orientações de uso de álcool 70% para higienização e distanciamento social

– atender quaisquer orientações dadas por supervisores e outros representantes mediante a riscos a sua integridade e de terceiros