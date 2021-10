Casas de moradores de Chorrochó são destruídas em explosão de agência bancária

Imóveis de alguns moradores da cidade de Chorrochó, no norte da Bahia, ficaram destruídos depois da explosão de uma agência bancária do Bradesco, na noite desta última segunda-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o ataque criminoso foi realizado por cerca de oito homens. A perícia já foi acionada e buscas estão sendo realizadas na região na tentativa de localizar os suspeitos.

Os moradores informaram que a primeira explosão aconteceu por volta das 22h. Imagens gravadas por testemunhas, logo após as explosões, mostram que o teto e parte da estrutura do banco cederam. Em paralelo, as residências vizinhas ao local tiveram vidros estilhaçados e danos significativos na estrutura.

A comunidade informou ainda que essa mesma unidade bancária já foi alvo de bandidos outras vezes. As duas últimas foram em março de 2018 e outubro de 2019. Na Bahia, este é o 40º ataque a instituições financeiras, só neste ano, de acordo com o Sindicato dos Bancários. Não há informações sobre feridos.

Confira os danos causados aos imóveis e a agência bancária