CashWay abre vagas de emprego para diversas áreas; confira

Com soluções de sistemas para cooperativas e fintechs, a CashWay abre vagas de emprego para diversas áreas. São 16 postos de trabalho disponíveis para as áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Há chances para Analista de Migração de Dados Junior, Analista de Suporte N1, Analista de Implantação Jr, Analista de Customer Success, Consultor Comercial, Desenvolvedor Ruby on Rails Jr, Desenvolvedor Ruby on Rails Pleno, Desenvolvedor Ruby on Rails Sênior, Desenvolvedor Front-end Pleno, DevOPs Pleno, Analista de Marketing Júnior (Audiovisual / Design) e Desenvolvedor Delphi.