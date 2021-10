Com soluções de sistemas para cooperativas e fintechs, a CashWay abre vagas de emprego para diversas áreas. Ao todo, são 16 postos de trabalho disponíveis para as áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

Há chances para Analista de Migração de Dados Junior, Analista de Suporte N1, Analista de Implantação Jr, Analista de Customer Success, Consultor Comercial, Desenvolvedor Ruby on Rails Jr, Desenvolvedor Ruby on Rails Pleno, Desenvolvedor Ruby on Rails Sênior, Desenvolvedor Front-end Pleno, DevOPs Pleno, Analista de Marketing Júnior (Audiovisual / Design) e Desenvolvedor Delphi.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e as contratações vão de encontro com o crescimento da empresa. Mas, muito além de capacitação técnica, espera-se que os candidatos tenham espírito de trabalho em equipe, comprometimento e vontade de pôr a mão na massa, além de total disponibilidade em horário comercial.



A Cashway oferece a seus profissionais uma série de vantagens, como frutas frescas no escritório, área de lazer com cervejeira, snacks, sucos, alimentos saudáveis e cafés, horário flexível e dress code casual. Ainda, a empresa se destaca por sua cultura que valoriza o feedback, a diversidade, inclusão, causas sociais e valores humanos.

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas, assim como sua descrição, no endereço https://cashway.solides.jobs/, onde também é possível cadastrar o currículo para participar do processo seletivo. Caso não encontre nenhuma posição adequada ao seu perfil, o candidato poderá enviar o documento para o banco de talentos e concorrer a posições futuras.

Sobre a Cashway

Resultado da fusão entre a LeoSoft e Biti, a Cashway possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. A startup, que busca fortalecer instituições financeiras, disponibilizando soluções tecnológicas inovadoras e competitivas, é formada por uma equipe de profissionais altamente qualificados e com experiência no mercado financeiro.

A empresa possui sede em Florianópolis, Santa Catarina, mas opera em todo o País, e breve deve internacionalizar suas atividades para todo o Mercosul.