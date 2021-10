Caso Alec Baldwin: ator não sabia que a arma estava carregada, diz polícia

De acordo com a polícia do condado de Santa Fé, nos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin não sabia que a arma usada em cena estava carregada. O disparo feito durante a gravação de ‘Rust’ matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor do longa, Joel Souza.

A revista americana ‘The Hollywood Reporter’ divulgou a informação sobre a arma, contida no mandato de busca da polícia. Segundo o documento, um assistente de direção entregou a arma para Alec antes da gravação da cena. O profissional também não sabia que a arma estava carregada.

Ainda segundo o documento policial, Halyna Hutchins foi atingida no peito e o diretor Joel Souza, que estava atrás dela, foi ferido. Com o mandato, armas e munições utilizadas no filme foram recolhidas para investigação. A roupa de velho oeste utilizada por Baldwin também foi levada.