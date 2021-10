Caso Kezia Stefany: entenda morte da jovem baleada por advogado

Kezia Stefany da Silva Ribeiro, de 21 anos, foi morta a tiros dentro de um apartamento no bairro do Rio Vermelho neste último domingo (17). O caso tem chamado atenção por conta da quantidade de detalhes e dúvidas. De acordo com informações do G1 Bahia, o principal suspeito do crime é o namorado dela, o advogado José Luiz de Britto Meira Júnior, que está preso e aguarda audiência de custódia. Na tarde desta segunda-feira (18), o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Porém, ele continua na delegacia temporariamente.

Veja abaixo o que se sabe até o momento sobre o caso:

Quando o crime aconteceu?

Kezia foi morta a tiros pelo namorado, na madrugada no dia 17 de outubro, dentro de um apartamento, no bairro do Rio Vermelho. Segundo a polícia, o suspeito levou o corpo da namorada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O que aconteceu antes da morte?

Kezia Stefany e José Luiz tinham um relacionamento há dois anos. Horas antes de ser morta, a jovem chegou a postar um vídeo tomando bebida em uma piscina, nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que ela está em uma casa de frente para o mar. Não é possível identificar se ela está sozinha ou acompanhada.

Quem já foi preso?

O advogado criminalista José Luiz de Britto Meira Júnior foi encontrado na casa de familiares e autuado por homicídio qualificado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, na tarde do dia 18 de outubro pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Na decisão, o juiz Horácio Moraes Pinheiro, no entanto, recomenda que a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar, caso seja comprovado nos autos a inexistência de unidade prisional compatível para recolhimento do advogado.

Qual a motivação do crime?

A defesa informou que José Luiz e Kezia tinham brigas constantes.