Cauã Reymond relata susto nas Maldivas com correnteza durante surfe

Cauã Reymond está curtindo as férias nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, e passou por um susto durante o surfe. O ator contou que a correnteza quase o arrastou, assim como outros surfistas.

“Entramos no mar com muita correnteza, muito vento, a gente estava tentando surfar em frente a uma ilha, o grupo todo de mais ou menos oito pessoas acabou se dispersando por causa da correnteza, ela (Anne) entrou no mar, conseguiu juntar o grupo e depois de uma conversa a gente dediu que era melhor ir em direção à bancada de coral vivo porque a correnteza estava levando a gente para dentro do oceano”.