Cauã Reymond revela último pedido feito pela mãe no leito de morte: ‘Era um sonho’

Cauã Reymond abriu o coração e revelou que ‘Um Lugar ao Sol’, a próxima novela das 9 da Globo, o reconectou com a lembrança da mãe, Denise Reymond. A matriarca faleceu em 2019.

Assim como o personagem do global na trama, Denise era filha adotiva.

“A novela me fez pensar sobre a realidade da minha mãe. Ela foi adotada em uma circunstância muito triste. Perdeu a irmã por desnutrição. Então, a família decidiu entregá-la para alguém. Passou de mão em mão até chegar a minha avó. A história de um dos irmãos em busca de oportunidades me fez lembrar sua trajetória. Foi muito forte para mim isso. Descobri durante a novela”, contou ao jornal ‘Extra’.

Além disso, o galã celebrou a oportunidade de contracenar na novela ao lado do irmão, Pável Reymond. De acordo com ele, se manter próximo do rapaz foi um pedido feito pela mãe antes de morrer.