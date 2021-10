CBF altera datas e horários da última rodada do Quadrangular Final da Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira alteração nas datas e horários da sexta e última rodada do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C. Alguns acessos já podem ter sido conhecidos, caso de Ituano (Grupo C) e Novorizontino (Grupo D).

Em relação aos jogos do Grupo C, todos passaram de domingo (dia 7 de novembro) para sábado (dia 6 de novembro). Os horários também foram alterados e passaram das 18 horas para às 17 horas.

Quanto ao Grupo D, os jogos passaram de sábado (dia 6 de novembro) para domingo (dia 7 de novembro). Os confrontos não serão mais realizados às 17 horas, mas sim às 16 horas.

Nesta fase da competição, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais e consequentemente garantirão acesso à Série B de 2022.

Se a Série C terminasse hoje, dia 27 de outubro, subiriam: Ituano (1º) e Criciúma (2º) no Grupo C; e Tombense (1º) e Novorizontino (2º) no Grupo D.

CONFIRA OS JOGOS DA 6ª RODADA:

SÁBADO (06/11)

17 HORAS

Ituano x Botafogo-PB

Paysandu x Criciúma

DOMINGO (07/11)

16 HORAS

Tombense x Ypiranga

Novorizontino x Manaus