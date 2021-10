CBF confirma datas e horários das quartas de final da Série D. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta segunda-feira as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, quando serão conhecidos os quatro times que estarão na Série C do ano que vem.

Por terem melhores campanhas, Aparecidense, Campinense, Ferroviária e ABC farão os confrontos de volta como mandantes e tendo o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas, o que é determinando em duelos de mata-mata.

Os jogos de ida começam já no próximo sábado, quando o Uberlândia receberá o Aparecidense, às 15 horas, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). No mesmo dia, o América-RN receberá o Campinense, às 17 horas, na Arena das Dunas, em Natal (RN). No domingo jogam Atlético-CE e Ferroviária, às 15 horas, no Domingão, em Horizonte (CE); e Caxias e ABC, às 17 horas, no Centenário, em Caxias do Sul (RS).

A volta a acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro. No sábado, Aparecidense e Uberlândia jogarão às 15 horas, no Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO); e o Campinense receberá o América-RN, às 17h30, no Amigão, em Campina Grande (PB). Enquanto no domingo jogam Ferroviária e Atlético-CE, às 15 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP); e ABC e Caxias, às 17h30, no Frasqueirão, em Natal (RN).

Quem avançar destes confrontos para as semifinais também terá assegurado vaga na Série C do ano que vem.

CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL:

JOGOS DE IDA

Sábado, 9 de outubro

15h – Uberlândia x Aparecidense (Parque do Sabiá)

17h30 – América-RN x Campinense (Arena das Dunas)

Domingo, 10 de outubro

15h – Atlético-CE x Ferroviária (Domingão)

17h30 – Caxias x ABC (Centenário)

JOGOS DE VOLTA

Sábado, 16 de outubro

15h – Aparecidense x Uberlândia (Aníbal Toledo)

17h30 – Campinense x América-RN (Amigão)

Domingo, 17 de outubro

15h – Ferroviária x Atlético-CE (Fonte Luminosa)

17h30 – ABC x Caxias (Frasqueirão)