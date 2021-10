CBF confirma erro grave contra a Ponte Preta, que aguarda decisão sobre anulação da partida na Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – A Ponte Preta divulgou na noite desta quinta-feira que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através da Ouvidoria de Arbitragem, confirmou o erro grave da arbitragem liderada por Adriano Carneiro (CE) no empate com o Vila Nova, por 1 a 1, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o árbitro assinalou pênalti para o time goiano num lance em que a bola teria batido na mão de um defensor da Macaca dentro da área. Teria é apenas um modo de dizer, pois as imagens da televisão e do próprio árbitro de vídeo indicaram que o contato havia acontecido na perna do jogador.

Em documento enviado à Ponte Preta, a Ouvidoria deu razão às reclamações do time campineiro:

“(…) Em primeiro lugar, porque a bola, apesar de chegar muito próximo, não manteve contato com o braço do defensor. Esse só fato exclui a infração.

Nesse passo, deve ser dito que o VAR necessita de imagem clara – evidência clara – para sugerir revisão, que só se justifica se houver prova de erro claro, óbvio, que, para o caso, exigira certeza do contato da bola coma a mão/braço do defensor (ponto de contato).

Em seguida, porque, ainda quando a bola houvesse tocado no braço do defensor, a infração não se caracterizaria, uma vez que a mão/braço do jogador estava muito próxima de sus corpo, em decorrência do cuidado que adotou, para evitar o contato (…)”, diz parte do documento.

A conclusão da Ouvidoria de Arbitragem diz que houve o erro do árbitro em rever sua decisão de campo, bem como o erro da equipe do VAR ao sugerir a revisão do lance.

Agora, a Ponte Preta aguardará o acesso aos áudios da arbitragem para materializar o prejuízo que teve com o erro grave dentro de campo. A partir daí o clube, através do seu departamento jurídico, darão prosseguimento ao pedido de anulação da partida, embora ele já tenha sido formulado.

Em meio a esta polêmica, a Ponte Preta treina para voltar a campo apenas no sábado, dia 16, quando receberá o Náutico, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

CONFIRA O DOCUMENTO DA CBF ENCAMINHADO À PONTE PRETA: