CBF confirma que um dos confrontos que decidirão acesso não contará com público – Futebol Interior

Uberlândia, MG, 07 (AFI) – Os dois jogos entre Uberlândia-MG e Aparecidense-GO, válidos pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, que definem o acesso, não contarão com público.

Isso porque tanto a prefeitura de Uberlândia (MG) quanto a de Aparecida de Goiânia (GO) não deram autorização por conta da covid-19. Se o primeiro jogo não conta com torcida, o segundo jogo também não pode ter, devido ao princípio de isonomia.

Por terem melhores campanhas, Aparecidense, Campinense, Ferroviária e ABC farão os confrontos de volta como mandantes e tendo o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas, o que é determinante em duelos de mata-mata.

CONFIRA O COMUNICADO DA CBF

“Prezados Senhores,

Diante da impossibilidade de haver público na partida Uberlândia/MG x Aparecidense/GO em Uberlândia-MG, em decorrência da Deliberação n° 020 de 07 de Outubro de 2020 e da Deliberação n° 14 de 27 de Agosto de 2021, ambas do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19 da Prefeitura de Uberlândia-MG, e também da não obtenção de liberação de presença de público por parte da Aparecidense/GO no seu município (ofício nº 096/2021 da Aparecidense/GO à Federação Goiana de Futebol), informamos que as duas partidas válidas pela 4ª fase (quartas de final) do Campeonato Brasileiro da Série D 2021:

Uberlândia/MG x Aparecidense/GO, em Uberlândia-MG, às 15h do dia 09/10;

Aparecidense/GO x Uberlândia/MG, em Aparecida de Goiânia-GO, às 15h do dia 16/10;

Não poderão ter público, tendo em vista a isonomia e o equilíbrio técnico da competição, conforme o ofício nº 3729/2021, de 21 de setembro de 2021, enviado pela DCO da CBF às Federações cujos filiados participavam da 3ª fase da competição.

Queiram, por gentileza, transmitir aos seus filiados.”

Atenciosamente,

Manoel Flores