CBF muda jogos de Athletico-PR e Bragantino por conta da decisão da Sul-Americana – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Finalistas da Copa Sul-Americana, Athletico-PR e Red Bull Bragantino tiveram os seus jogos pelo Campeonato Brasileiro com datas-bases próximas à decisão continental reprogramados. A fim de evitar conflito de datas, a Diretoria de Competições da CBF remarcou as partidas referentes à 34.ª rodada das equipes, que estavam agendadas para 21 de novembro.

A final da Copa Sul-Americana, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, será no dia 20 de novembro, um sábado, a partir das 17 horas (de Brasília).

AS NOVAS DATAS

Assim, o duelo que envolve o Red Bull Bragantino diante do Sport foi antecipado para o próximo dia 28, uma quinta-feira, às 19 horas, em Bragança Paulista (SP). Já o confronto do Athletico-PR contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, em São Paulo, foi adiado para a semana seguinte da final do torneio continental, no dia 30 de novembro, às 19 horas.

CAMINHO ATÉ A FINAL

Para chegar à decisão da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR teve uma das melhores campanhas da competição. Na fase de grupos, onde teve como adversários Melgar (Peru), Alcas (Equador) e Metropolitano (Venezuela), passou em primeiro com 15 pontos. Nas oitavas de final, venceu o América de Cali, da Colômbia, e nas quartas passou pela LDU, do Equador. Na semi eliminou o Peñarol, do Uruguai.

Já o Red Bull Bragantino enfrentou Emelec (Equador), Talleres (Argentina) e Deportes Tolima (Colômbia) na fase de grupos e avançou com quatro vitórias. Nas oitavas de final, eliminou o Independiente Del Valle, do Equador, e nas quartas passou pelo Rosario Central, da Argentina. O rival das semifinais foi o Libertad, do Paraguai.