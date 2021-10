CBF nega pedido do Ituano por jogos no mesmo horário no final de semana – Futebol Interior

Itu, SP, 26 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou, nesta terça-feira, pedido do Ituano para que todos os jogos da quinta rodada, do Grupo C, do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C aconteçam no mesmo horário.

O time de Itu encaminhou pedido à entidade mostrando que a quinta rodada é decisiva para todos os integrantes da chave, uma vez que pode definir acesso à Série B (inclusive do próprio Ituano). O argumento foi que, com os jogos simultâneos, aconteceria um tratamento igualitário a todos.

Apesar disso, o diretor de competições, Manoel Flores, não deferiu o pedido, mantendo os jogos nas datas e horários já estabelecidos.

Ambos os jogos acontecerão no domingo, mas com Criciúma e Ituano às 16 horas, em Criciúma; e Botafogo-PB e Paysandu às 18 horas, em João Pessoa (PB).

O Ituano tem grandes chances de selar o acesso já nesta rodada. Isso acontecerá caso vença ou empate com o Criciúma, ou até mesmo com uma derrota, desde que o Botafogo-PB não vença o Paysandu na Paraíba.

O Ituano lidera o Grupo C, com nove pontos. Em seguida aparecem Criciúma (2º) e Botafogo-PB (3º), ambos com cinco pontos, e em último lugar o Paysandu, com apenas dois pontos.