CBMM recebe inscrições para programa de trainee

Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) está recebendo inscrições para seu programa de trainee 2022. A empresa, que é líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, recruta profissionais recém-formados e com as competências do futuro, capazes de transitar pelas diferentes áreas e frentes de negócio.

Para participar é importante ter formação superior concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021 nos cursos de Ciências Econômicas, Economia, Ciências da Computação, Engenharias (Civil, Materiais, Metalurgia, Química e Software), Estatística, Física, Matemática, Marketing, Sistema da Informação e Química. É importante ter, ainda, conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para mudanças e viagens nacionais e internacionais. As vagas são para atuação nas cidades de São Paulo (SP) e Araxá (MG).

Os novos contratados participarão de um ciclo de desenvolvimento fast-track com duração de um ano e foco em aprimorar capacidades de liderança, gestão e inovação. Durante este período, eles também contarão com um Job Rotation onde poderão adquirir conhecimento do dia a dia da companhia, atuando de uma forma ainda mais completa e com visão 360º em um ambiente altamente produtivo e desafiador.



Além disso, os profissionais devem desenvolver projetos complexos e novos produtos, participando de mentorias com toda a Diretoria e Gestores da empresa, assim como dos processos de tomada de decisão em suas áreas de atuação.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão acessar o site cbmm.across.jobs para cadastrar seu currículo. As inscrições ficarão abertas até o dia 2 de novembro.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem provas online de lógica, português e fit cultural, dinâmica, entrevista com a área de Recursos Humanos, painel e entrevista com os gestores da empresa.