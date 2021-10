CCR Metrô Bahia está com vagas abertas para agente de segurança e operador de trens

A CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para vagas de Agente de Atendimento e Segurança e para Operador de Trens para cadastro reserva. Os cargos exigem ensino médio completo e bom condicionamento físico. O Agente de Atendimento e Segurança recebe capacitação interna oferecida pela empresa e somente após a sua formação, passa a atuar nas estações de metrô e terminais de ônibus prestando atendimento ao cliente e prezando pela segurança de usuários, colaboradores e do patrimônio.

Já o Operador de Trens será responsável pela condução dos trens do Metrô, mantendo contato frequente com o Centro de Controle (CCO) informando sobre as condições técnicas e operacionais do trem, das vias, estações, zonas de manobras e pátios, visando a manutenção da conformidade para a plena produção de viagens. Para esta vaga, é importante ter conhecimento com elétrica básica.