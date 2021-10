Ceará 1 x 2 Palmeiras – Weverton brilha, Verdão vence e mantém vivo o sonho pelo título – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – O Palmeiras ainda sonha com o título Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, os paulistas conquistaram importante vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em jogo adiado da 19ª rodada. Zé Rafael, Deyverson e Cléber marcaram os gols da partida. Weverton, do Verdão, foi o melhor em campo.

Com a vitória – a segunda seguida -, o Palmeiras subiu na classificação e assumiu a terceira posição, com 46 pontos ganhos. Tem a mesma pontuação que o Flamengo (2º), mas com pior saldo de gols (25 a 7) e ainda tem três jogos a mais que os cariocas (27 a 24). A distância para o líder Atlético-MG é de dez pontos.

Já o Ceará vive má fase e ainda não encontrou o bom futebol sob o comando do técnico Tiago Nunes. O time nordestino é apenas o 14º colocado, com 31 pontos. Está a três pontos do Juventude, 17º e primeiro time na zona de rebaixamento.

VOZÃO PÁRA EM WEVERTON

O Ceará teve as principais oportunidades de gol, mas o Palmeiras teve mais competência para abrir o placar no final do primeiro tempo. A partida começou com o time cearense acelerando a troca de passes, enquanto o Palmeiras apostou num futebol mais cadenciado para passar pela marcação adversária.

Aos 36 minutos, Lima recebeu dentro da área e ajeitou para Erick finalizar colocado. O goleiro Weverton caiu no canto direito e fez grande defesa. Empolgado, o Ceará continuou em cima e voltou a assustar aos 40, desta vez após cruzamento de Fernando Sobral e chute forte de Vina, para nova ótima defesa do goleiro palmeirense.

Só que o Palmeiras arrancou ótima falta antes do intervalo, quando o zagueiro Luiz Otávio colocou a mão na bola na entrada da área. Aos 48, Zé Rafael e Raphael Veiga ficaram perto da bola, mas foi Zé quem cobrou e mandou no ângulo do goleiro Richard, fazendo o único gol do primeiro tempo.

Jogadores do Palmeiras comemoram um dos gols no Castelão

SUBSTITUIÇÕES FAZEM A DIFERENÇA

No segundo tempo, o Ceará voltou com postura mais ofensiva e pressionando o Palmeiras. Lima finalizou aos cinco e aos oito minutos, todas com muito perigo. Os paulistas apostaram nos contra-ataques e chegaram a marcar aos 11 minutos com Luiz Adriano, mas o gol foi anulado por impedimento de Rony na origem do lance.

O Palmeiras conseguiu frear a pressão do Ceará e aos 26 minutos encontrou o segundo gol. Em sua primeira participação na partida, Gustavo Scarpa recebeu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Deyverson completar na saída do goleiro Richard. Gol com a estrela do técnico Abel Ferreira, que colocou a dupla em campo no segundo tempo.

Com 2 a 0 no placar, o Ceará foi para o tudo ou nada, alçou bolas na área do Palmeiras e conseguiu descontar aos 43 minutos com Cléber. Mas foi tarde demais. Vitória incontestável em noite inspirada do goleiro Weverton.

PRÓXIMOS JOGOS

O Ceará volta a campo no sábado para enfrentar o Juventude, às 17 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Enquanto o Palmeiras jogará na segunda-feira diante do Sport, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).