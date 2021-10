Ceará e Grêmio vencem e saem em vantagem nas semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 – Ceará e Grêmio estão a um empate da decisão do Brasileiro de Aspirantes. Neste domingo (3), as duas equipes venceram os jogos de ida e estão em vantagem nas semifinais do campeonato. Jogando na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), o Alvinegro derrotou o rival Fortaleza por 1 a 0. Já em confronto realizado na Ressacada, em Florianópolis (SC), o Grêmio superou o Avaí por 2 a 1.

Avaí-SC 1 x 2 Grêmio

Na Ressacada, em Florianópolis (SC), o Grêmio venceu o Avaí por 2 a 1. O Tricolor Gaúcho saiu na frente logo no início da partida: com quatro minutos de jogo, Wesley recebeu o cruzamento da esquerda, que atravessou toda a grande área e encontrou o jogador do Grêmio, na segunda trave, que empurrou a bola para as redes. Já na marca dos 38 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, a bola sobrou para Bitello, que arriscou de fora e fez um belo gol, ampliando o placar.

Na etapa final, o Leão da Ilha conseguiu descontar o placar. Na marca dos 23 minutos, Gustavo bateu o pênalti com categoria e diminuiu o marcador na cidade de Florianópolis. Mas, o Avaí não conseguiu o empate.

Ceará 1 x 0 Fortaleza

Na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), o Ceará superou o Fortaleza por 1 a 0. O Tricolor do Pici começou de forma ofensiva. Nos dois primeiros minutos, criou duas oportunidades e em uma delas, acertou a trave do Vozão em chute de Nicolas. O Ceará teve sua grande oportunidade aos 10, quando o Cristiano saiu na cara de gol e chutou para fora. A primeira etapa do clássico foi movimentada, mas sem gols.

O ritmo seguiu o mesmo na segunda etapa, os dois times criando. Até que aos 23, Jeferson lançou Natan na direita, que rolou para o meio da área e Hélio Borges bateu firme, a bola desviou na trave e morreu no fundo das redes do Tricolor. Atrás no placar, o Leão do Pici pressionou, botou uma bola na trave, mas não conseguiu o empate.