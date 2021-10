Ceará enfrenta o São Paulo em confronto direto contra o rebaixamento – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – O Ceará faz na noite desta quinta-feira um confronto direto na luta contra o rebaixamento diante do São Paulo. Separados por apenas um ponto, os times se enfrentam a partir das 19 horas, no Morumbi, em São Paulo (SP), no encerramento da 26ª rodada do Brasileirão.

Na luta contra o rebaixamento, o Ceará tem 29 pontos e entra em campo querendo acabar um jejum de quase cinco meses sem ganhar como visitante. A última vez que isso aconteceu foi no dia 19 de maio, sobre o Ferroviário, por 3 a 0, pela semifinal do Campeonato Cearense.

No Brasileirão, o Ceará é o pior visitante e o único que não conquistou nenhuma vitória. Em 11 partidas até aqui, são seis empates e cinco derrotas, além de apenas seis gols feitos e 16 sofridos.

“Tabus estão aí para serem quebrados. É aplicar tudo que estamos treinando. Temos grandes chances de fazer uma grande partida, quebrar esse tabu e levar três pontos para a capital cearense”, disse o meia Marlon, que volta de suspensão.

O Ceará encerrou a preparação para o jogo contra o São Paulo na tarde desta quarta-feira com uma atividade no CT do Palmeiras. A única mudança em relação ao time que perdeu para o Atlético-MG, por 3 a 1, em Belo Horizonte, deve ser justamente Marlon no lugar de Fernando Sobral.

A provável escalação do Ceará é: Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Marlon, Lima e Vina; Cléber e Airton.