Ceará mantém base titular para voltar a vencer após pouco mais de um mês – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – Em queda livre na classificação, o Ceará aposta na manutenção da base titular dos últimos jogos para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando receberá o Fluminense, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 29ª rodada.

São sete jogos sem vitória do time cearense, que chegou a sonhar com chances de disputar a Liberadores de 2022. O problema é que a última vitória na competição aconteceu apenas no dia 25 de setembro, quando passou pela lanterna Chapecoense por 1 a 0, em casa.

Consequentemente, o trabalho do técnico Tiago Nunes já começou a ser contestado nos bastidores. São dez jogos no comando do time, sendo seis empates, três derrotas e apenas uma vitória. Um aproveitamento de apenas 30%. Por isso, o confronto contra o Fluminense é encarado como uma final.

Quanto ao time que deverá entrar em campo, o lateral-direito Igor retomará a condição de titular após cumprir suspensão automática no empate da última rodada com o Bahia, por 1 a 1, em Salvador. Em compensação, o atacante Cléber, expulso, ficará de fora da lista de relacionados. No restante a tendência é que o time não tenha novidades.

O Ceará é apenas o 14º colocado, com 33 pontos. Quatro pontos a mais que o Juventude (17º) e primeiro time na zona de rebaixamento.

O provável Ceará que enfrentará o Fluminense no domingo é: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias, Bruno Pacheco; Sobral, Fabinho, Vina, Mendoza; Jael e Erick.