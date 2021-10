Ceará tem desfalque de meia para enfrentar o Juventude fora de casa – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – O Ceará já está em Caxias do Sul, onde segue a preparação para a partida deste sábado às 17h, diante do Juventude pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Vozão passaram por um trabalho de regeneração na academia do clube na quinta-feira antes da viagem para o sul.

SEM VINA

Para essa partida, onde o alvinegro de Porangabussu, tenta a reabilitação da derrota para o Palmeiras, no meio de semana na Arena Castelão, jogo atrasado, o técnico Tiago Nunes terá uma baixa certa: o meiocampista Vina.

O jogador, que foi um dos destaques do time e do Brasileirão do ano passado, tomou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Um dos cotados para seu lugar é Jorginho.

JAEL É DÚVIDA

Outro Jogador que pode desfalcar o Ceará é Jael, que levou vários pontos na testa, depois de ser atingido no jogo do contra o Palmeiras. Seguem fora do Vozão, Buiu que se recupera de cirurgia, e Vitor Jacaré que está em transição depois de uma longa grave lesão; e Wendson, com lesão no nervo fibular da perna esquerda.

O alvinegro treina nesta sexta-feira à tarde o CT do Caxias rival do Juventude, no último trabalho antes da partida. O Ceará ocupa a a 14ª posição na Série A , com 31 pontos após 26 partidas e tenta fugir do bloco que luta contra o rebaixamento.

ESCALAÇÃO

Richard; Igor, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Marlon , Fernando Sobral , Jorginho e Lima (Mendoza); Erick e Gabriel Santos .

Esse pode ser o Ceará de Tiago Nunes para encarar o Juventude. Apita o jogo em Caxias do Sul: Rodolpho Toski Marques, assistido por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, trio paranaense.