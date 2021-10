Ceará x Fluminense – Pressão contra o Z4 e técnico na corda bamba no Castelão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – O Ceará pode se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro caso não vença o Fluminense, domingo, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 29ª rodada. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

São sete jogos sem vitória do time cearense, que chegou a sonhar com chances de disputar a Liberadores de 2022. O problema é que a última vitória na competição aconteceu apenas no dia 25 de setembro, quando passou pela lanterna Chapecoense por 1 a 0, em casa.

Consequentemente, o trabalho do técnico Tiago Nunes já começou a ser contestado nos bastidores. São dez jogos no comando do time, sendo seis empates, três derrotas e apenas uma vitória. Um aproveitamento de apenas 30%. Por isso, o confronto contra o Fluminense é encarado como uma final.

O Fluminense, por sua vez, quer apagar a imagem deixada no meio da semana, quando perdeu para o Santos, por 2 a 0, fora de casa. Os cariocas foram muito mal e perderam a chance de entrar no G6, ficando com os mesmos 39 pontos.

VOZÃO MANTÉM BASE TITULAR

Quanto ao time que deverá entrar em campo, o lateral-direito Igor retomará a condição de titular após cumprir suspensão automática no empate da última rodada com o Bahia, por 1 a 1, em Salvador. Em compensação, o atacante Cléber, expulso, ficará de fora da lista de relacionados. No restante a tendência é que o time não tenha novidades.

FLU DEVE TER NOVIDADE

Em busca da reabilitação, o Fluminense poderá ter duas novidades no time titular. Isso porque o atacante Fred está recuperado de uma fissura no dedinho do pé esquerdo e o zagueiro Nino com olhos menos inchados após choque com um adversário.

Em contrapartida, os cariocas terão as baixas do volante Nonato e do atacante John Kennedy, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. Destes, apenas Kennedy vinha sendo titular. Sem Nonato, o jovem Wallace deve ser chamado para integrar o banco de reservas.