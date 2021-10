Ceará x Internacional – Colorado tem missão difícil em busca do G6 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – O Internacional tem uma missão difícil nesta quarta-feira para buscar uma vaga no G6 do Brasileirão. A partir das 19 horas, o Colorado enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, pela 24ª rodada.

Na sétima colocação, com 32 pontos, o Internacional vai ter pela frente o terceiro melhor mandante do Brasileirão. Para complicar, a partida desta quarta-feira marca o retorno do torcedor alvinegro na Arena Castelão.

Apostando no fator casa, o Ceará busca a segunda vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Neste momento, o Vozão se encontra na 12ª colocação, com 28 pontos.

REFORÇO VEM DE FORA

O principal reforço do Ceará para esse jogo vai estar na arquibancada. Depois de 572 dias sem público devido a pandemia da Covid-19, a Arena Castelão vai poder receber 6.389 pessoas nesta quarta-feira.

“A gente está ansioso para esse reencontro. O mais importante é que esse reencontro seja com vitória, com um futebol que possa convencer e terminar o jogo contra o Internacional abraçado, todo mundo comemorando os três pontos e a volta deles junto de nós”, disse o meia Fernando Sobral.

Sobre o time que vai entrar em campo, o técnico Tiago Nunes deve realizar apenas uma alteração em relação a formação que iniciou contra a Chapecoense. O zagueiro Messias retorna após cumprir suspensão automática no lugar de Gabriel Lacerda.

COLORADO TEM BAIXAS

O Internacional tem inúmeros desfalques para buscar a reabilitação no Brasileirão, principalmente por causa das Eliminatórias. O volante Edenilson e os atacantes Guerrero e Palacios foram convocados pelas seleções brasileira, peruana e chilena, respectivamente.

Além deles, o técnico Diego Aguirre não vai poder contar com o zagueiro Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Boschilia, no departamento médico com desconforto no joelho direito, e o atacante Taison, que apresentou fortes sintomas gripais.