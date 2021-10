Ceará x Palmeiras – Objetivos diferentes em jogo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – Em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, Ceará e Fortaleza fazem um duelo de opostos na noite desta quarta-feira, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Sem ganhar há quatro partidas, o Ceará está lutando contra o rebaixamento. Na 14ª colocação, o Vozão tem 31 pontos, três a mais que o Juventude, primeiro time do Z4. Os gaúchos, porém, tem duas partidas a mais.

Já o Palmeiras vem animado depois de ter encerrado o jejum com a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0. O resultado colocou o Vozão na quarta colocação, com 43 pontos, 13 a menos que o líder Atlético-MG.

VAI MANTER

No último final de semana, o Ceará ficou no 2 a 2 com o Red Bull Bragantino depois do adversário abrir dois gols de vantagem. Essa foi considerada a melhor alteração do alvinegro cearense sob o comando de Tiago Nunes.

Até por isso a tendência é que o treinador mexa o menos possível no time titular. Na lateral esquerda, Bruno Pacheco dá lugar para Kelvyn depois de receber o terceiro cartão amarelo.

FICOU ANIMADO

Assim como o Ceará, o Palmeiras vem de uma boa atuação diante do Internacional. Não é a toa que o técnico Abel Ferreira deve montar o time com a mesma formação do último duelo. A escalação, porém, será conhecida apenas momentos antes da bola rolar.

A boa notícia para o treinador alviverde é que o atacante Wesley retorna após cumprir suspensão automática diante do Internacional. O ataque titular deve continuar sendo formado por Rony, Dudu e Luiz Adriano.