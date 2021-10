Ceará x Red Bull Bragantino – Alguém arrisca um palpite? – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – A Arena Castelão vai receber neste domingo um duelo de times que brigam por coisas diferentes no Brasileirão. Defendendo a vaga no G4, o Red Bull Bragantino vai até Fortaleza (CE) enfrentar um desesperado Ceará, a partir das 18h15, pela 27ª rodada.

Invicto há quatro partidas e animado por duas vitórias seguidas – sobre Palmeiras (4 a 2) e Atlético-GO (1 a 0) -, o Red Bull Bragantino é o quarto colocado, com 41 pontos. Na luta contra o rebaixamento, o Ceará tem 30 pontos e precisa acabar com o jejum de três jogos para respirar.

PROFESSOR DE VOLTA

A principal novidade do Ceará vai estar no banco de reservas. Depois de cumprir suspensão automática no empate com o São Paulo, por 1 a 1, no Morumbi, o técnico Tiago Nunes está de volta na beira do gramado. Em relação ao time, a formação não deve sofrer mudanças.

Para respirar na luta contra o rebaixamento, o Ceará aposta no bom retrospecto como mandante. São dez jogos de invencibilidade na Arena Castelão, que poderá receber até 30% da sua capacidade total depois da liberação do Governo estadual.

BAIXAS IMPORTANTES

O técnico Maurício Barbieri vai precisar quebrar a cabeça para definir o Red Bull Bragantino, pois tem desfalques importantes em relação ao jogo do Atlético-GO. O zagueiro Léo Ortiz recebeu o terceiro cartão amarelo e o meia Eric Ramires foi expulso, enquanto o meia Praxedes lesionou o tornozelo.

Não bastasse isso, Artur ainda cumpre isolamento após testar positivo para a Covid-19. O atacante é o principal jogador do Red Bull Bragantino na temporada, com 16 gols e 12 assistências em 48 jogos.