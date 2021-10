CEDERJ recebe inscrições do Vestibular 2022 até 9 de novembro

O Consórcio Cederj (RJ) prorrogou o período de inscrição do Vestibular 2022/1 da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ). Desse modo, os interessados terão até o dia 9 de novembro para realizar a inscrição.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Fundação CECIERJ. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 85.



De acordo com o edital, é possível participar da seleção por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou com as notas das provas aplicadas pela instituição. Aqueles que optarem pelas notas do Enem terão acesso ao resultado no dia 11 de novembro.

A instituição deve divulgar os locais de prova para os demais candidatos no dia 6 de dezembro. Conforme o cronograma, a aplicação da prova será no dia 12 de dezembro, em um domingo. A aplicação será das 10h às 13h, com duração de três horas.

Segundo as recomendações da Fundação, os candidatos devem chegar aos locais de prova com uma hora de antecedência, no mínimo.

Resultados e vagas

Ainda de acordo com o edital, o resultado da prova objetiva será publicado no dia 16 de dezembro. Já as notas da prova de redação são esperadas para o dia 23 de dezembro. Os candidatos insatisfeitos poderão pedir revisão da nota da redação nos dias 27 e 28 seguintes.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 7 de janeiro. Desse modo, os candidatos deverão realizar a matrícula nos dias 10 e 11 de janeiro.

Conforme o edital, a oferta de vagas para esse processo seletivo é de 7.594 vagas. As oportunidades são para 17 cursos de graduação na modalidade de educação a distância (EaD) em sete instituições de ensino superior no âmbito do Cederj.

