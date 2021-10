Celular compartilhado: esposa de Mumuzinho admite que vigia mensagens do cantor

Você costuma xeretar o celular do seu parceiro? No Instagram, a esposa de Mumuzinho, Thainá Fernandes, admitiu que vigia as mensagens recebidas pelo cantor e que não vê problema nenhum nisso.

‘Eu já (olhei as notificações do marido). Eu sempre (risos). E zero problema com isso’, afirmou após receber uma pergunta de um seguidor sobre o assunto.