cerca de 35 milhões já perderam o benefício

Desde que começou a ser pago, o Auxílio Emergencial já teve o seu número de usuários reduzido pela metade. Pelo menos é isso o que mostram os dados do próprio Ministério da Cidadania. Essa, aliás, é a pasta responsável pelos pagamentos não só desse programa como também do Bolsa Família.

Veja também: Salário mínimo 2022 tem novo valor projetado; veja qual

Segundo dados oficiais, o Auxílio Emergencial começou sendo pago para algo em torno de 70 milhões de pessoas. Isso aconteceu no início dos repasses ainda em 2020. Naquele primeiro momento, o objetivo do Governo federal já era atender os cidadãos que estavam com dificuldades para conseguir uma renda.



Você Pode Gostar Também:

Só que esse número foi caindo mês após mês. De acordo com dados do próprio Ministério da Cidadania, a quantidade de usuários do Auxílio Emergencial despencou dos quase 70 milhões para cerca de 48 milhões em setembro. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui. E as quedas seguiram acontecendo nos meses seguintes.

Depois de um hiato de três meses sem pagamentos este ano, o Governo Federal decidiu retomar os repasses no último mês de abril. Só que o retorno aconteceu com mais uma queda. A partir dali, o programa só atendia algo em torno de 39 milhões de pessoas. E neste momento o dado mais recente mostra que esse patamar já caiu para os 35 milhões.

Na prática, dá para dizer que o Governo Federal já cortou, pelo menos, a metade de todos os beneficiários do Auxílio Emergencial. O Palácio do Planalto explica que isso teria acontecido principalmente porque eles não estão mais sob o período de calamidade pública. Assim, eles teriam que voltar a respeitar o teto de gastos públicos.

Novas inscrições

Nas redes sociais, usuários estão pressionando o Governo Federal pela abertura de novas inscrições. De acordo com informações oficiais, eles não abrem novas vagas desde o início dos pagamentos ainda no ano passado.

É de se imaginar, portanto, que muita gente que não se inscreveu naquela primeira vez, possa ter entrado em dificuldades financeiras depois disso. Só que como o Governo não reabriu as inscrições, eles acabaram ficando de fora do projeto.

Como há uma chance de prorrogação do Auxílio por mais alguns meses e o Governo está neste momento definindo os detalhes, talvez seja essa a hora de fazer pressão. Isso porque se entende que eles podem levar esse clamor popular em consideração.

Cenário incerto

Só que é preciso deixar claro que até este momento o que se tem é incerteza. A Medida Provisória (MP) do novo Bolsa Família está em tramitação no Congresso Nacional. No entanto, ela segue sem informações básicas sobre o programa.

As declarações de membros do Governo Federal também ajudam a confundir um pouco. Alguns deles estão falando em entrevista que a prorrogação do Auxílio Emergencial é quase certa, outros dizer que já é certo que ela não vai acontecer.

O fato mesmo é que o tempo está correndo. Os pagamentos da 7ª parcela do Auxílio Emergencial, por exemplo, devem começar daqui a exatamente uma semana. O novo Bolsa Família deverá começar a ser pago dentro de mais alguns dias.