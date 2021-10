Chapecoense 1 x 1 Athletico-PR – O jejum na Arena Condá continua… – Futebol Interior

Chapecó, SC, 13 (AFI) – Não foi dessa vez que a Chapecoense conquistou a primeira vitória como mandante no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, o time sofreu um gol no fim e ficou no empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, na Arena Condá, em partida válida pela 26ª rodada.

O sexto jogo seguido sem vitória mantém a Chapecoense em situação delicada, afundada na lanterna, com 13 pontos. Já o Athletico-PR tem 34 e desperdiçou a oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores.

VEJA OS GOLS !

BOAS CHANCES

Alguns torcedores ainda entravam na Arena Condá quando a Chapecoense criou a primeira oportunidade. Mike cruzou e Lima cabeceou para boa defesa de Santos. A resposta do Athletico-PR veio na sequência em lance parecido. Richard recebeu cruzamento de Marcinho e desviou de cabeça pela linha de fundo.

O Athletico-PR, aos poucos, foi controlando a partida, mas quem teve a melhor chance do primeiro foi a Chapecoense. Mike recebeu livre na marca do pênalti e bateu rasteiro. Santos fez um milagre para evitar que o placar fosse alterado.

CONFUSÃO

Na saída para o intervalo, os jogadores dos dois times se estranham dentro do túnel e a polícia precisou ser acionada para controlar os ânimos. Tanto que Moisés Ribeiro, da Chapecoense, e Nikão e Richard, ambos do Ahtletico-PR, foram amarelados antes do início do segundo tempo.

OS GOLS

Logo aos dois minutos, Terans chutou forte e a bola explodiu na trave. No rebote, o meia tentou de voleio e Keiller salvou. Depois foi a vez da Chapecoense levar perigo em finalização de Anderson Leite rente a trave de Santos.

Depois de muitas chances criadas, o gol finalmente saiu aos 12 minutos. Anderson Leite ajeitou e Matheus Ribeiro finalizou forte, sem chances para Santos. O Athletico-PR ficou nervoso e dava espaços para a Chapecoense, que quase marcou o segundo com Lima.

Quando parecia que a Chapecoense conheceria a segunda vitória no Brasileirão, o Athletico-PR foi buscar o empate aos 43 minutos. Khellven cruzou e Christian apareceu nas costas da defesa para deixar tudo igual. A virada rubronegra quase veio nos acréscimos com um gol contra de Jordan.

PRÓXIMOS JOGOS

A Chapecoense entra em campo no sábado, contra o Fortaleza, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC). No domingo, o Athletico-PR recebe o Fluminense, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Os jogos são válidos pela 27ª rodada.